Dornauer wirbt für Türkis-Rot: „Da bin ich dabei“

„Rot-Blau im Bund ist vom Tisch“

Eine mögliche rot-blaue Zusammenarbeit schloss Dornauer, der in der Vergangenheit durchaus als Verbindungsmann zur FPÖ galt, hingegen de facto aus: „Rot-Blau im Bund ist vom Tisch.“ Die FPÖ sei in einem „absolut unzuverlässigen Zustand“, daher habe er derzeit in diese Richtung „keine Präferenz“ - auch wenn er „als Demokrat“ niemanden von vornherein ausschließe.