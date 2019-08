Wohnungs-Zubau in Brand: Nachbarn weckten Bewohner

Im Burgenland ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden der Zubau eines Hauses in Vollbrand gestanden. Aufmerksame Nachbarn konnten die Bewohner wecken, die unverletzt ins Freie gebracht werden konnten. Ein umfassender Löschangriff wurde eingeleitet, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und angrenzende Gebäude zu verhindern.