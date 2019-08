Geniales Rabona-Tor! Gibt‘s dafür den Top-Urlaub?

Seit 20 Jahren kickt Peter, selbst bezeichnet er sich als Trickser. No na, könnte man beim Studium seines eingesandten Videos denken. Die Volley-Rabona-Tore, ausgeführt in verschiedenen Varianten, muten nahe an der Perfektion an. Bringt ihm dieser Trick den Top-Urlaub, vier Nächte für zwei Personen inklusive Halbpension im Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia im Aktivresort Nassfeld? Dagegen hätte Peter jedenfalls nichts - und seine Verlobte bestimmt auch nicht, wie er gegenüber krone.at versichert.