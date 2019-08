Alko-Patientin floh mit Pkw von Spitalsmitarbeiter

Die Polizei auf Trab hielt in der Nacht auf Donnerstag eine 47-Jährige im Tiroler Oberland: Nachdem die offensichtlich betrunkene Einheimische in Landeck mit dem Fahrrad gestürzt war, wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Doch dort wollte die Frau offenbar nicht bleiben. Sie schnappte sich den unversperrten Wagen eines Spitalsmitarbeiters und ergriff die Flucht. Was folgte, war ein heftiger Fahrzeugüberschlag!