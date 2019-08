Schwebender Koch startet mit Innovation durch

„Durch dieses Gerät ist Peter in der Küche viel schneller als früher. Wenn er frei hat, reißen sich sogar seine Mitarbeiter drum“, scherzt Bernhard Tichy. Standing Ovation ist bereits patentiert und seit Juni 2019 als zugelassenes Medizinprodukt registriert. Da die Stehhilfe großen Anklang findet, wollen die Freunde jetzt auch den internationalen Markt erobern. „Wir sind heuer bei der Reha-Care-Messe in Düsseldorf mit dabei. Ein Gerät wird auch schon im Reha-Institut Bad Häring in Tirol verwendet“, erklärt Lammer.