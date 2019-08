Ticket-Lösung auch für Pendler aus Oberösterreich

Die Tarifreform bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Salzburg ist für das SVV-Team rund um Geschäftsführerin Allegra Frommer eine Riesen-Aufgabe. Wie ausführlich berichtet, wird im kommenden Jahr auf die Regionen-Tickets umgestellt. Nach und nach wurden und werden schon vorab die Zonen an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst – so auch jetzt die angrenzenden Regionen, vor allem in Oberösterreich. „Wir wollen, dass Pendler mit den Öffis fahren und ihr Auto zu Hause stehen lassen. Da ist es uns egal, ob das Auto dann ein Salzburger oder ein oberösterreichisches Kennzeichen hat“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).