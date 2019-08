Kleine Kräuterkunde zu Mariä Himmelfahrt

Ringelblume, Malve und Johanniskraut

Ringelblume, Johanniskraut, Malve, Mariendistel – in Gringls Garten wächst für jedes Wehwehchen ein Kraut. Wenn die Innsbruckerin ihre wilde Oase besucht, dann spaziert sie zuerst in Ruhe durch. Sie schaut, sie riecht, sie kostet. „So vieles machen wir heute nur noch mit dem Kopf. Wir verlernen dabei, unseren Sinnen zu vertrauen.“ Kraxner nimmt eine Malvenblüte und steckt sie in den Mund: „Das Wissen über die Kräuter geht verloren und die Menschen entwickeln regelrecht Angst davor. Dabei schlucken wir ohne Scheu Arzneimittel, von denen wir die Inhaltsstoffe auch nicht kennen.“