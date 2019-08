Auf Terrasse der Eltern Cannabispflanzen gezogen

Zwei 17-Jährige aus Abtenau versorgten seit längerem die Jugend im Ort sowie in Annaberg mit Cannabis, Marihuana, Ecstasy und Speed. Den Großteil der Drogen erwarben der Bursche und seine Freundin von Dealern in Salzburg, Hallein und Linz. Auf der Terrasse der Eltern des 17-Jährigen zog er auch selbst Cannabis. Die Erwachsenen meinten, das sei „ja nur so wenig“ und akzeptierten das. Die Polizei erntete aber 1,5 Kilo ab.