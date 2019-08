Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Mädel, dir steigt ein Typ gewaltig auf die Füße? Zieh dir deine High Heels an und steig zurück! Brust raus, Kopf hoch und ab auf den Dancefloor mit dir! Auch beim Stier-Mann sieht es in der Liebe nicht rosig aus. Das ist aber noch lange kein Grund zum Vollrausch (okay, ist es schon, aber trotzdem). Gönn dir einen Abend mit ein paar gemütlichen Drinks und such dir eine Serie raus, die dich fesselt. Für eine exzessive Party bist du zu down und das endet nicht gut!