H&Ms größter Flagship-Store eröffnet in Wien

Am 29. August eröffnet auf der Mariahilfer Straße 47 in Wien H&M‘s größter Flagship Store Österreichs. ModeliebhaberInnen wird auf 3120 Quadratmeter und vier Stockwerken ein neues Store-Konzept sowie das vielfältigste Sortiment der neuesten Fashion-Trends geboten. Besondere Highlights werden die umfangreiche Auswahl an H&M Home Produkten sowie der „H&M Take Care“ Bereich sein.