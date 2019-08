Salzburger gut ins Rennen gestartet

Als erstes startete Bernhard Ritter am Montagabend. Er befindet sich mittlerweile in der Nähe von Halbenrain und hat über 850 Kilometer mit 15 Minuten Schlaf absolviert. „Am Anfang hatte ich eine Krise. Vor allem beim Regen in den Nächten habe ich gelitten, aber jetzt geht es wieder“, sagt Ritter: „Jetzt geht es über die Weinstraße und dann freue ich mich morgen schon auf den Großglockner.“ Die Stimmung in seinem kleinen, aber feinen Team ist gut. Sein Schnitt beträgt ungefähr 22 km/h.