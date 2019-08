Instagram stellt einen Meme-Manager ein

Memes sind also nicht nur ein Teil der Popkultur und des Internets, sondern auch ein Quelle für Informationen. Aufgrund der Verletzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen musste Instagram aber trotzdem kürzlich 142 seiner Top-Meme-Konten sperren. Das ist nicht nur für die User, sondern auch für das soziale Medium bitter. Denn laut eigenen Angaben werden Meme-Inhalte sieben Mal öfter geteilt, als Inhalte ohne Memes. Es geht also um viel Geld. Deshalb nimmt Instagram es nun selbst in die Hand, Memes zu teilen, die mit den Geschäftsbedingungen in Einklang stehen und stellt einen Meme-Manager ein.