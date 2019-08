Verwaiste Igelchen suchten verzweifelt nach Mutter

Eulen- und GreifvogelstationIn half im Vorjahr 2098 Tieren

In der von „Vier Pfoten“ geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2018 2098 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90% wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Fledermäuse und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen.