Das sind die Top-Tipps für Wien bei jedem Wetter

Urlaub mitten in der Stadt? Das ist auf der Wiener Donauinsel durchaus möglich. Hier gibt es direkt an der U1-Station Donauinsel am Wasser leckere Cocktails in der Sansibar, Liegen im Sand und auch freie Wiesenflächen zum Chillen. Bei Sonnenschein das ideale Ziel, um sich nach der Arbeit oder an einem freien Tag zu entspannen!