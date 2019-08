Chaos am Hauptbahnhof nach Zug-Unglück

Die Kollision einer Westbahn-Garnitur mit einem Lkw am Montag in Seekirchen sorgte auch am Hauptbahnhof zeitweise für Chaos. Weil die Gleise repariert wurden, musste ein Schienen-Ersatzverkehr hergestellt werden. In den sozialen Medien beschwerten sich Fahrgäste über die Organisation der Alternativverbindung.