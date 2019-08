42-Jähriger in Tirol von Gabelstapler erschlagen

Ein 42-Jähriger ist am Dienstag bei einer Firma in Assling in Osttirol unter einem Gabelstapler eingeklemmt und dabei tödliche verletzt worden. Das Fahrzeug ist zuvor ins Rollen geraten. Als der Arbeiter versuchte, den Gabelstapler aufzuhalten, kippte dieser um und fiel auf ihn, berichtete die Polizei.