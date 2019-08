Merkel zurück aus Urlaub: „Sie hat sich bemüht“

„Ich wünsche mir, dass es einen Raum gibt, in dem ich traurig sein darf“

Auf mögliche gesundheitliche Probleme wegen ihrer Zitteranfälle ging sie damals nicht konkret ein, das machte sie in Stralsund auch nicht. Aber so viel: Sie verstehe schon, dass Menschen Fragen hätten und sich auch Sorgen machten - aber sie habe die Pflicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und Merkel wurde emotional, für ihre Verhältnisse. Eine Leserin wollte wissen, wie das ist, wenn so viel Privates in der Öffentlichkeit ist, und erwähnt auch den Tod von Merkels Mutter. Merkel antwortete, wenn man in die Politik gehe, wisse man, dass man eine Person des öffentlichen Lebens sei. Aber dann sagte sie auch: „Ich wünsche mir, dass es einen Raum gibt, in dem ich traurig sein darf - und auch froh.“