Zuerst doppelte Gewinnfreude, dann Betrugsopfer

Zur tatsächlich gewonnenen Reise haben eine Klagenfurterin in einer Lotterie noch einen Geldbetrag in der Höhe von 30.000 Euro gewonnen, das teilte der 47-Jährigen zumindest ein Unbekannter am Telefon mit. Ein Übergabeort wurde vereinbart. Für die Notariatsgebühr, für Transport und Versicherung seien aber 1000 Euro in Form von Bitcoins notwendig...