1500 Fahrzeuge für Kontrollen ausgeleitet

Selber Tag, jedoch anderer Ort: Der Polizei gingen am Dienstag bei Verkehrskontrollen drei Lenker ohne gültigen Führerschein ins Netz. Die drei Männer - ein 40-jähriger Saalfeldener, ein 26-jähriger Leoganger sowie ein 19-Jähriger aus St. Johann in Tirol - werden bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt. Der Tiroler war überdies mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs.