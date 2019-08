Minus 25 Prozent auf die Gault&Millau Genuss-Messe

Am 7. und 8. September 2019 verwandelt sich der Kursalon Hübner in Wien zum absoluten Hotspot der österreichischen Kulinarik-Szene. 100 Haubenköche der berühmtesten Restaurants in Österreich, an die 100 Winzer und eine Auswahl der besten nationalen und internationalen Produzenten stellen ihre Kreationen zum Verkosten bereit.