Motorradfahrer bestellte Kennzeichen im Internet

Einem 17-jährigen Tiroler wurde seine Motorradtour in Saalfelden zum Verhängnis: Der Biker stieß am Montagvormittag mit einer 53-jährigen Autofahrerin aus dem Pinzgau zusammen und wurde über die Motorhaube des Wagens geschleudert. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Bei den Erhebungen durch die Polizei dann die große Überraschung...