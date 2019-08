Übertragbare Jahrestickets kommen

Wenn sich eine eigene Karte nicht auszahlt

Die Möglichkeit besteht bei allen neuen Regionen-Jahreskarten, die ab 2020 gültig sein werden – egal um wie viele und welche Region es sich dabei handelt. „Damit bieten wir in Salzburg ein attraktives Produkt, das es fast nirgends in Österreich gibt, schon gar nicht zu unserem attraktiven Preis. Außerdem sprechen wir damit auch regelmäßige Öffi-Nutzer an, für die sich eine Jahreskarte alleine nicht auszahlt, aber eine familieninterne, die gemeinsam genutzt wird“, so der Landesrat. Der Vorverkauf wird im November starten.