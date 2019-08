Bei Regen wird Stadt Urlauber-Tummelplatz

Die Feriengäste am Campingplatz Grubhof in St. Martin bei Lofer, haben vor allem drei Ziele: „Sie wollen in die Stadt. Da raten wir ihnen zu Öffis bzw. die Park+Ride-Plätze zu nutzen. Wir haben auch Folder aufliegen, was sie sich in der Stadt ansehen können“, schildert Mitarbeiterin Waltraud. Die Gäste zieht es aber auch in die Rupertustherme im benachbarten Bad Reichenhall und ins Salzbergwerk in Berchtesgaden.