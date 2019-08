In Wien gibt es nun frische Eier aus dem Automaten

Der Prentlhof wird bereits in der sechsten Generation von den Nachfahren der Familie Prentl bewirtschaftet. Ein Hofladen war bis vor 90 Jahren immer ein fester Bestandteil des Hofes. Um sich der Zeit anzupassen, wurde jetzt der moderne Hofladen eröffnet, in dem es rund um die Uhr Bioprodukte zu kaufen gibt. „Das Konzept wird jetzt schon sehr gut angenommen, da man auch im Vorbeifahren direkt davor stehen bleiben kann! Seit Juli haben wir geöffnet und verkaufen derzeit schon die Hälfte der Eier - zirka 150 pro Tag. Der Rest wird zu Nudeln verarbeitet und im Einzelhandel angeboten. Wenn der Verkauf so weitergeht, werden wir sicherlich 350 weitere Vorstadthühner am Prentlhof ansiedeln!“, so das Team.