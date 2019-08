Mit der „Krone“ zum ÖFB-Heimspiel

Gespielt wird in Salzburg, im Stadion des rot-weiß-roten Serienmeisters. Dort gastierte unser A-Nationalteam schon seit mehr als sechs Jahren nicht mehr! Zuletzt im August 2013 beim 0:2 im Test gegen Griechenland. Diesmal muss ein Sieg her, um in der Gruppe G weiter vorne mitmischen zu können. Die „Krone“ verlost für das Match in der Mozartstadt 65x2 Tickets. „Jetzt gilt es, die positiven Ergebnisse und die gute Stimmung in die nächsten Spiele mitzunehmen“, will Teamchef Franco Foda weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Um mit Polen, Israel & Co. mithalten zu können und den angestrebten Top- Zwei-Platz zu holen, ist aber in Salzburg kein Umfaller erlaubt!