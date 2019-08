Fesche Dirndl und Party pur beim Neustifter Kirtag

Erwartet werden auch in diesem Jahr an die 100.000 Besucher, die vier Tage lang in Neustift die Trachten aufleben lassen. Zahlreiche Stände und natürlich köstliche Speisen und Getränke bei den verschiedenen Heurigen locken ganz Wien in den 19. Bezirk. Vom 16. bis zum 19. August ist ein breites Programm geplant. Die offizielle Eröffnung startet am Freitag um 18 Uhr beim Zeiler am Hauerweg und anschließend gibt es den traditionellen Umzug mit der Hauerkrone. Bereits davor öffnet das Areal für die Gäste die Pforten und schon zur Mittagszeit können die ersten Grillhenderl verputzt werden. Bis Montag, den 19. August, dürfen die Gäste dann fröhlich feiern und um 22 Uhr beim Abschlusseinzug der Hauerkrone im Fuhrgassl Huber gibt es noch bis Mitternacht Kirtagsstimmung.