Snowboarder in Flachau auf Abwegen

Angeführt vom ehemaligen Europameister, Dolomitenmann und Cape Epic-Gewinner Kristian Hynek gaben gleich drei tschechische Marathon-Spezialisten den Ton bei der neunten Auflage der Bike Night Flachau an. Hynek und sein Stallkollege Martin Stosek krönten ihre perfekte Teamtaktik mit Platz eins und zwei. Auf Rang drei landete Landsmann Marek Rauchfuss. Für den erfolgsverwöhnten Hynek ein Ausrufezeichen nach einer alles anderen als perfekten Saison: „Bisher ist es in diesem Jahr noch überhaupt nicht gelaufen, aber das Rennen heute war gutes Teamwork. Am Ende entschieden wenige Hundertstel und die etwas schnellere Linie über den Sieg.“ Der amtierende tschechische Marathon-Meister Martin Stosek ging auf Rang zwei aber ebenfalls nicht leer aus, mit der schnellsten Rundenzeit von 10min54 (für 4,5km und 200 Höhenmeter!) knackte er die 1000 Euro Extra-Preisgeld. Als bester heimischer Fahrer landete der Osttiroler Simon Schupfer auf Rang sieben.