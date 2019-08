Polizisten forschten Handtaschenräuber aus

Der Mann aus Deutschland schlug am vergangenen Freitag der 38-jährigen Salzburgerin gegen fünf Uhr morgens gegen den Kopf und entriss ihr die Handtasche. Danach flüchtete er. Polizisten konnten den Räuber schließlich am Freitagabend ausforschen. Er gestand, der Frau im Streit aus Wut die Tasche weggenommen und sie anschließend versteckt zu haben. Er habe aus der Handtasche nichts entnommen. Er führte die Polizisten zum Versteck, wo die Tasche sichergestellt werden konnte. Aufgrund einer richterlich bewilligten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der 34-Jährige nach Abschluss der Erstmaßnahmen in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.