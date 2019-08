1988: Brutaler Polizeieinsatz gegen Hausbesetzer

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 11. August 1988 beginnt die Polizei mit der Räumung besetzter Häuser in der Spalowskygasse und Aegidigasse in Wien. Die Aktion wird zwei Tage dauern und von der Polizei mit großer Brutalität durchgesetzt.