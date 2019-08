Lehrer unterbrechen ihre Karenz in den Ferien

Aber auch die Bundeslehrer an den Gymnasien und Höheren Schulen wissen um ihre Rechte: 2014 unterbrachen bundesweit 53 von 870 Pädagogen im Sommer die Karenzzeit – umgerechnet sechs Prozent. Heute sei der Anteil doppelt so hoch, so Huber. Er fordert ein Ende des „nicht nachvollziehbaren“ Privilegs: „So seltsamen Regelungen wie das ,Karenzzuckerl’ sind Gründe dafür, dass der Berufsstand der Lehrer immer wieder in Verruf gerät.“