„Krone“-Wandertag in Kitzbühel steht wieder an

Bergsteigerjause für alle

Knurrende Mägen werden sich dort über die Labestation von Tirol Milch freuen. „Aufgetischt“ wird eine klassische Bergsteigerjause mit Brezen, Käse, Brot, Getränken und einem Halbzeit-Schnapserl. Zu guter Letzt folgt eine Höhenlinienwanderung Richtung Bichlalm in angenehmem Tempo und mit einem letzten kurzen Aufstieg. Per Lift kommt man zurück ins Tal, per Bus wieder zum Parkplatz.