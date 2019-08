Wieder vier Verletzte bei Motorrad-Unfällen

Der nächste Unfall ereignete sich am Freitag um 12.10 Uhr auf der Hochkönigstraße (B 164) im Gemeindegebiet von Leogang. Als ein 56-jähriger Deutscher gerade dabei war, mit seinem Pkw einen Radfahrer zu überholen, setzte ein hinter ihm fahrender 60-jähriger Motorradfahrer aus Tirol ebenfalls zum Überholen an, fuhr auf das Heck des Pkw auf und stürzte in weiterer Folge. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.