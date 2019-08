Sekundenschlaf: Mit Auto gegen Baum gekracht

Ein Sekundenschlaf wurde am Freitag einer türkischen Autolenkerin in Kundl zum Verhängnis! Die 31-Jährige kam von der Fahrbahn ab, geriet in einen Entwässerungsgraben und krachte folglich gegen einen Baum. Der Pkw kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Ersthelfer waren sofort zur Stelle.