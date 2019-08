Laie als Wissenschaftler in Monitoring-Projekt

Citizen Science heißt der Bereich, in dem die Wissenschaft auf die Mithilfe der Bürger zählt. Zurzeit ruft der Österreichische Alpenverein (ÖAV) Bergbegeisterte auf, sich an einem speziellen Monitoring zu beteiligen. 20 ausgewählte alpine Tier- und Pflanzenarten sollen für wissenschaftliche Zwecke geortet und der Standort von den Laien via App oder Homepage digital eingetragen werden.