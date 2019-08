Festival kämpft gegen Plastikflut

„Im Crew-Bereich wird es heuer keine PET-Flaschen oder Einwegbecher mehr geben“, versichert Frequency-Legende Jenner. Doch auch die Festival-Besucher selber, die in der Vergangenheit sogar neue Zelte auf dem Gelände zurückgelassen haben und auch sonst nicht gerade achtsam mit anfallendem Abfall umgegangen sind, werden in die Pflicht genommen. So werden Aktivisten von Carbon Connect an die Besucher Infoflyers mit 20.000 Holz-Tokens verteilen. Am Ende der Party kann dieser dann gegen Nachweis, dass das Zelt mitgenommen wird, abgegeben werden.