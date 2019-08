Tobende Betrunkene beißt und schlägt Polizisten

Eine stark alkoholisierte Frau hat in der Nacht auf Freitag in Bludenz zwei Polizisten verletzt. Die 37-Jährige ging auf die Beamten los und biss einem der Polizisten in den Arm, dem anderen schlug sie mit der Faust ins Gesicht. Ein Test ergab einen Blutalkoholwert von rund 2,5 Promille, so die Exekutive.