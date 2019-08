Urlaub mit dem sozialen Plus

Die „one world foundation“ hat ihre Wurzeln im Vorhaben zweier Österreicher: Kathrin Messner, geboren in Salzburg, und Josef Ortner, geboren in Tirol, suchten neben Wien noch einen weiteren Platz zum Leben. Sie besuchten 1983 Sri Lanka, fanden ein Grundstück, bauten ein Haus. So war der Grundstein gelegt. 1995 gründeten Messner und Ortner dann die „one world foundation“.