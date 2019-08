Die besten Tipps für das heiße Wochenende in Wien

#Afrika-Tage

18 Tage Lebensfreude lautet das Motto bei den 15. Afrika-Tagen in Wien. Noch bis 26. August verwandelt sich die Donauinsel in eine afrikanische Stadt mit landestypischen Speisen und Getränken, einem riesigen Markt mit tollen Produkten, Live-Musik gibt es am Samstag von Kultstar Hans Söllner. Am Sonntag gibt es Musik von Sketches on Duality und Jamaram. Bei aller Farbenpracht und Vitalität der afrikanischen Kultur soll in Vorträgen, Lesungen und an Infoständen auf den Afrika-Tagen nicht übersehen werden, dass der afrikanische Kontinent mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Über das genaue Programm hat City4U bereits berichtet.

Wo: 21., Donauinsel - U6 Neue Donau