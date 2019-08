Alkolenker (21) prallte zweimal gegen Hausmauer

Schwerer Unfall in Oberndorf: Der Lenker kam am Donnerstag gegen 19 Uhr in einer Kurve von der Straße ab, landete dann ungebremst in einer Hausmauer und rammte ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn und auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Dort krachte der Lenker nocheinmal in eine Hausmauer. Ein Alkotest ergab 0,96 Promille. Der Beifahrer, ein 22-jähriger Einheimischer, hatte noch dazu eine kleine Menge Drogen dabei. Beide wurden angezeigt.