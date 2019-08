Schockierend: Flüchtlinge an Filmset misshandelt

Ein schockierender Fall im Umgang mit Migranten in Malta beschäftigt derzeit die internationale Medienlandschaft. Am Set eines italienischen Films sollen etwa 60 Flüchtlinge misshandelt worden sein. Der Grund: Die Crew wollte so die Szenen realistischer erscheinen zu lassen. Die maltesische Filmkommission, die sich dafür einsetzt, dass Filme auf der Mittelmeerinsel gedreht werden, leitete bereits eine Untersuchung zu den Vorwürfen ein.