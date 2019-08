Mehr als 3700 neue Arbeitsplätze in Salzburg

Ende Jänner 2019 waren in allen sechs Salzburger Bezirken mehr Personen unselbstständig beschäftigt als ein Jahr zuvor. Die Zuwächse reichten von 0,7 Prozent in der Stadt Salzburg und 0,8 im Bezirk Tamsweg bis zu 2,1 im Bezirk St. Johann im Pongau und 2,4 Prozent im Bezirk Hallein. In den Bezirken Zell am See (plus 1,7) und Salzburg-Umgebung (plus 2,0) lag die Zunahme ebenfalls über dem Landeswert von 1,5 Prozent. Gereiht nach der absoluten Zahl an zusätzlichen Arbeitsplätzen führt der Flachgau (plus 1.099) vor dem Pongau (plus 781), der Stadt Salzburg (plus 709) und dem Pinzgau (plus 659) den Vergleich an. Im Tennengau und im Lungau kamen 457 beziehungsweise 57 Arbeitsplätze hinzu.