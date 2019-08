Britische Wissenschaftlerin zu Tode gestürzt

Die auf der griechischen Insel Ikaria als vermisst gemeldete britische Wissenschaftlerin Natalie Christopher ist nach ersten rechtsmedizinischen Erkenntnissen tödlich gestürzt. Erste Obduktionsergebnisse deuteten auf einen Sturz der 35-Jährigen hin, die am Mittwoch tot in einer Schlucht entdeckt worden war, wie der zuständige Gerichtsmediziner am Donnerstag sagte. Die Astrophysikerin war am Montag nach dem Joggen nicht in ihr Hotel zurückgekehrt.