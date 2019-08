Junge Männer nutzen Beauty-Produkte der Partnerin

Trend geht wieder zu mehr Natürlichkeit

Falten, Krähenfüße und Co. sind für die meisten jungen Frauen noch kein Thema. Kein Wunder also, dass nur 9 Prozent der 18- bis 24-Jährigen bereits Botox ausprobiert haben. Doch auch in Zukunft können sich das offenbar die wenigsten vorstellen: 88 Prozent dieser Altersgruppe würde sich keiner Botox-Behandlung unterziehen. Das deckt sich mit den Ergebnissen der QVC Zukunftsstudie: Junge Menschen sehnen sich wieder nach Natürlichkeit. 76 Prozent der Befragten aus der Generation Z gaben an, dass natürliche Schönheit künftig wichtiger sei, weil es eben immer mehr Hightech-Schönheit geben werde. Snapchat-Filter, Photoshop und perfekt zurecht operierte Promis scheinen mittlerweile eher abzuschrecken.