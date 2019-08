Mädesüß aus den Pinzgauer Wäldern bewirkt Wunder

Auch die Pechsalbe ist ein „Allrounder“. Das Gemisch aus Öl, Harz und Bienenwachs ist entzündungshemmend, keimtötend und speziell bei Schürfwunden ein Patentrezept. Dies erkannten einst auch die Holzknechte. Und so spaziert Regina täglich in den Wald neben der Saalach in Unken und kratzt das Harz von den verletzten Bäumen. Auf dem Rückweg werden noch Mädesüß gepflückt. „Die Pflanze hilft gegen Kopfweh und grippale Effekte“, erklärt das TEH-Mitglied.