Kompliment vom Arzt: Mit 51 Jahren fit wie mit 30!

Gestählt durch acht Starts und drei Siege beim Race Across America kennt Wolfgang Fasching die Strapazen seines aktuellen Rad-Projektes von Gibraltar bis zum Nordkap. 2007 hat er zum letzten Mal die USA durchquert, 2019 - quer durch Europa - läuft bisher alles nach Plan. So wie gestern die brütende Hitze in Spanien hat der gebürtige Südsteirer scheinbar auch den Alterungsprozess irgendwann hinter sich gelassen. Am 11. August - also mitten auf der Tour - feiert der Extremradler auch schon den 52. Geburtstag.