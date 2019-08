Nur durch vegane Ernährung Klimawandel stoppen

Im Jahr 2050 werden rund 9,8 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Um alle von ihnen zu ernähren, müsste die Nahrungsmittelproduktion um 56 Prozent steigen. Doch das ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn dafür müsste eine Waldfläche doppelt so groß wie Indien in Nutzfläche umgewandelt werden. Doch diese sind überlebenswichtig, um die Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Aus diesem Grund ist laut UNO eine „Verschiebung der Ernährung von Fleischkonsumenten in Richtung pflanzlicher Lebensmittel“ unabdingbar.