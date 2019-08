„Mein Engel!“ So trauert Freundin um toten Radstar

Mit gesenkten Köpfen und Tränen in den Augen standen die sechs Radprofis der belgischen Lotto-Soudal-Mannschaft nebeneinander aufgereiht und vor den übrigen 143 Radprofis in Jaworzno an der Startlinie. An Normalität war beim Start der vierten Etappe der 76. Polen-Rundfahrt am Dienstag nicht zu denken. Bei einem tragischen Unfall einen Tag zuvor war der erst 22 Jahre alte Belgier Bjorg Lambrecht auf dem dritten Teilstück des World-Tour-Rennens ums Leben gekommen. Auch seine Freundin gedachte in einem emotionalen Instagram-Posting ihrem Liebsten.