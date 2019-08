Nur zwei Atome hoch: Forscher entwickeln 2D-Gold

Tests hätten gezeigt, dass das extrem dünne Gold als Katalysator zehn Mal effizienter sei als die in der Industrie gebräuchlichen Nanopartikel aus Gold, so die Wissenschaftler. Der Grund: Bei dem superdünnen Gold liegen alle Atome an der Oberfläche, sie sind so direkt an der Katalyse beteiligt. Bei den dreidimensionalen Nanopartikeln hingegen stecke der Großteil der Atome innerhalb der Masse.