Erstes Sex-positives Festival Österreichs startet

Sexolution hat also weder etwas mit einer Erotikmesse zu tun, auf der barbusige Damen vor alternden Herren die neuesten Vibratoren testen, noch mit Swinger-Club-Atmosphäre. Das Festival findet in der Natur, in Zöbern, in einem schönen Hotel statt. „Im Vordergrund stehen Respekt und Achtsamkeit: Hier werden verschiedenste Geschlechter, verschiedenste Körperformen und verschiedenste Arten von Sexualität und das Experimentieren mit ihnen zelebriert - solange sie einvernehmlich sind. Sexolution ist also ein fünftägiges seriöses Festival dass sich rund um Körperwahrnehmung, sexuelle Weiterbildung, Kreativität, Lebendigkeit, Offentheit, Vielfalt und Entfaltung dreht. Alles fernab der Schmuddelecke. Es ist ein seriöses Angebot an Menschen, die sich weiterentwickeln wollen“, betont Gaida im Gespräch mit City4U.