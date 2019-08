Vom Kutter in die Charts: „Fisherman‘s Friends“

Port Isaac in Cornwall. Wie es da liegt an einer Flussmündung mit seinen hübschen Häusern, wirkt es wie ein Rosamunde-Pilcher-Idyll. Vier feierwütige Londoner Freunde, unter ihnen Danny (Daniel Mays), ein Musikmanager, kommen hier unverhofft in den Genuss der Stimmgewalt des örtlichen Shanty-Chors Fisherman‘s Friends, den Danny vom Fleck weg unter Vertrag nehmen soll. Dass der so Beauftragte einem Scherz seiner Begleiter aufsitzt, ist fies. Doch da hat eine Seemannstochter längst Dannys Herz gekapert.